Qualifs CDM : Vers un report du barrage entre l'Ecosse et l'Ukraine ?

L'Ecosse, qui doit normalement accueillir l'Ukraine à Glasgow le 24 mars prochain dans le cadre des demi-finales de barrage pour la Coupe du monde 2022, a accepté de postposer si nécessaire la date de la rencontre afin que son homologue puisse se préparer dans les meilleures conditions possibles.

"Nous apportons notre soutien et notre amitié au peuple ukrainien. Nous avons entamé un dialogue avec l’UEFA et la FIFA afin d’offrir la meilleure préparation possible à nos collègues ukrainiens dans ces circonstances inimaginables", a déclaré Rod Petrie, président de la fédération écossaise.

Selon le Times, le sélectionneur de l'Ukraine Oleksandr Petrakov serait en discussion avec ses joueurs afin d'évaluer les possibilités de disputer cette demi-finale.

BBC Sport Scotland vient d'ailleurs d'annoncer que l'Ukraine avait demandé un report du match.

Ukraine have requested a postponement of their World Cup play-off semi-final against Scotland, BBC Sport Scotland has learned.



Find out more here ⤵️#BBCFootball