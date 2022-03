Alfred Schreuder commente les rouges reçues par son équipe: "Nous devons nous montrer plus malins"

L'expulsion de Denis Odoi a fait mal, très mal au club de Bruges cette semaine.

Avec son geste un peu stupide, Denis Odoi laissé son équipe en infériorité numérique en tout début de seconde période cette semaine en coupe de Belgique. Les Gantois en ont directement profité avec un troisième but planté par Depoitre.

Alfred Schreuder est revenu sur cette carte rouge qui aura donc été le début de la fin pour le Club. "Il ne doit pas faire ça", a déclaré le Néerlandais en conférence de presse. "Nous devons nous montrer plus malins. En trois rencontres face à La Gantoise, nous avons eu 4 cartons rouges. Celui de Lang a été annulé, mais le reste était mérité. Avec ces actions, vous vous tirez une balle dans le pied, à chaque fois. Si Odoi arrête de courir, il a la faute pour lui et en plus il n'est pas expulsé".

Comme quoi, même un joueur d'expérience doit toujours apprendre de ses erreurs.