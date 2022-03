Incidents au Mexique : le club responsable prend un an de huis-clos !

Le club de Queretaro (D1 mexicaine) a été condamné à un an de rencontres à huis-clos suite aux dramatiques incidents ayant eu lieu ce week-end.

Ce samedi, des violences ont éclaté dans les tribunes entre les supporters de Queretaro et de l'Atlas, en championnat du Mexique : l'Atlas menait 1-0 à la 63e quand les faits se sont déroulés, et ont forcé 14.000 supporters à se réfugier sur la pelouse tandis que des bagarres faisaient rage. Bagarres aux conséquences dramatiques puisqu'en plus de dizaines de blessés, de nombreuses sources mexicaines évoquent également une dizaine de morts.

La FMF (fédération mexicaine de football) statuait sur le sort de Queretaro cette semaine, et a pris sa décision : alors qu'on évoquait une radiation du club, c'est finalement un an de huis-clos qui lui sera infligé. Les dirigeants du club, eux, seront suspendus durant 5 ans et les ultras (dits "barras") interdits durant 3 ans à domicile, un an à l'extérieur. Une décision forte alors que le Mexique doit co-organiser le Mondial 2026 avec les USA et le Canada et se serait bien passé d'une si mauvaise publicité ...