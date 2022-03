Gilles Dewaele paré pour le derby liégeois : "Il ne faut pas sous-estimer Seraing"

Auteur de bons débuts sous le maillot rouche, le back droit avait été éloigné des terrains pendant un peu plus d'un mois, mais il a fait son retour dans le onze liégeois le week-end dernier.

Arrivé cet hiver en provenance de Courtrai, Gilles Dewaele a loupé le mois de février à cause d'une blessure à l'aine. Il a enfin retrouvé les terrains le week-end dernier lors du choc wallon face au Sporting Charleroi où il a dû sortir après un coup au visage de la part de Daan Heymans. "Oui, ça va mieux. Ce n'était pas volontaire de sa part, mais il aurait dû recevoir un carton rouge. Noë Dussenne a été expuslé pour moins que ça contre le Beerschot", a confié le back droit en conférence de presse.

"Le pire moment a été cette défaite à Ostende"

Le fait d'avoir été éloigné plusieurs semaines a été compliqué pour Dewaele qui a vu sa nouvelle équipe enregistrer plusieurs déroutes. "Ce fut difficile car j'avais envie de jouer et d'aider l'équipe. Le pire moment a été cette défaite à Ostende car ce n'était vraiment pas bon. Là, je suis de retour et je pense avoir livré une bonne prestation à Charleroi. Nous aurions d'ailleurs pu gagner au Mambourg, mais ce partage ne fut pas mauvais au final", a précisé le joueur âgé de 26 ans.

"Nous sommes et restons le Standard de Liège"

Assuré du maintien, le matricule 16 peut-il enfin jouer sans pression et de manière libérée ? "Peut-être, mais je pense qu'il ne faut pas penser de cette manière. Nous sommes et restons le Standard de Liège. Nous devons gagner chaque rencontre et donner le maximum pendant nonante minutes", a souligné le défenseur qui espère voir Sclessin plus rempli ce dimanche que lors de la réception du Beerschot (9000 fans présnts). "Ce serait bien que le stade soit comble, mais 20.000 serait top aussi. Notre douzième homme est important et puis, c'est le derby. Seraing va se battre sur chaque ballon, et cette rencontre fait partie de leurs derniers espoirs. Ce ne sera pas un match si facile, et il ne faut pas sous-estimer notre adversaire. Ils devaient l'emporter à Zulte Waregem et peuvent se montrer dangereux", a conclu Dewaele.