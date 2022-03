Casper Nielsen, "l'oublié" du Danemark : une mauvaise nouvelle pour l'Union?

La sélection du Danemark est tombée, et s'il y avait une très belle surprise en son sein, à savoir la présence de Christian Eriksen, l'absence de Casper Nielsen a surpris les supporters de l'Union Saint-Gilloise.

Si l'Union Saint-Gilloise espérait compter un nouvel international dans ses rangs, elle aura été déçue : Casper Nielsen n'a pas été repris par Kasper Hjulmand malgré sa fantastique saison chez les leaders de Pro League. Une grosse déception, probablement, pour un Nielsen auteur de 6 buts et 6 assists. Victime de la concurrence ? Hjulmand compte en effet sur de nombreux milieux de terrain de haut niveau, et a également pu se réjouir du retour d'un certain Christian Eriksen, rappelé après trois matchs (et déjà un but) avec Brentford.

Eriksen tilbage i landsholdstruppen!

Landstræner, Kasper Hjulmand, har netop offentliggjort truppen til de kommende testkampe mod hhv. Holland og Serbien, hvor Christian Eriksen var på listen over de 23 udvalgte.#ForDanmark #landsholdet #herrelandsholdet pic.twitter.com/5lxfEVG9su — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) March 15, 2022

Hjulmand sait, cependant, qui est Nielsen puisque le sélectionneur danois s'était rendu au Parc Duden pour assister à Union-Eupen. Évoluer en Pro League n'est pas non plus éliminatoire à ses yeux, Andreas Skov Olsen étant bel et bien présent avec les Danish Dynamites. "Casper Nielsen fait partie des options que je n'avais pas à l'époque", s'est réjoui Hjulmand, sans pour autant appeler l'Unioniste, donc. La question est : que doit-il faire de plus pour être repris ?

Double mauvaise nouvelle pour l'Union ?

Problème : la réponse n'est peut-être pas à l'Union. Car à moins que jouer en Ligue des Champions la saison prochaine change totalement la perception de Kasper Hjulmand, il sera difficile de faire "plus" que ce que Nielsen réalise jusqu'ici en restant au Stade Marien. Des Playoffs de folie et un titre, peut-être, pour découvrir la sélection en juin prochain ? C'est une option. Mais le message pour l'instant semble être que Casper Nielsen restera derrière ses concurrents évoluant en Angleterre et en Allemagne s'il ne passe pas un palier, à bientôt 28 ans.

Si l'USG espérait convaincre son playmaker de rester une saison de plus, voilà donc un argument qui risque de s'évaporer, et une année de Coupe du Monde, il est loin d'être anecdotique. Et dans l'optique d'un départ l'été prochain, qu'on imagine tout de même difficile à éviter, la direction unioniste aimerait évidemment pouvoir mettre en vitrine un joueur au statut d'international danois, ce qui peut augmenter sensiblement la valeur marchande de Nielsen. Tout le monde retiendra son souffle au Parc Duden en juin, pour la prochaine sélection de Kasper Hjulmand.