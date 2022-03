Les supporters du KVO soutiennent l'Union après le match : "Union champion!"

Les supporters du KV Ostende se sont bien amusés au Stade Marien. En plus de prendre le point qu'il leur fallait pour assurer mathématiquement le maintien, ils ont pris des photos avec leurs joueurs ... et avec les joueurs adverses.

Ca commence à devenir une habitude : à Courtrai, le Stade des Éperons d'Or avait chanté "Union kampioen" et applaudi l'USG pour sa victoire. À OHL, tout le stade a applaudi le but de Teddy Teuma et réservé une ovation à Deniz Undav à sa sortie. Et ce vendredi, les quelques 130 supporters du KV Ostende présents au Stade Marien ont passé un bon moment, tout en respect pour le leader.

Ils sont restés longtemps après le match à prendre des selfies avec leurs joueurs ... mais aussi avec les joueurs adverses. Et comme à Courtrai, ils ont chanté "Union, champion". Une marque de soutien que les Unionistes ont bien sûr apprécié, joueurs comme supporters : les Ostendais ont eu droit à une salve d'applaudissements.