Saint-Trond bat le Beerschot au terme d'un match fou !

Les Canaris n'ont pas dit leur dernier mot pour les play-offs 2 !

Le STVV s'est imposé ce soir face au Beerschot, mais ce fut tout sauf facile.

Les Trudonnaires prenaient pourtant les choses en main et ouvraient le score via leur artiste Christian Bruls (13e). Mais Mushashi Suzuki ne laissait pas le temps aux locaux de prendre confiance et concluait un joli mouvement collectif (24e). Les deux équipes se quittaient au terme des 45 premières minutes sur un score de 2-1, Taichi Hara ayant marqué de la tête pour le STVV.

Le Beerschot, pourtant déjà relégué en D1B l'an prochain, commençait à reprendre espoir via Radic (2-2 à la 67e).

Les hommes de Bernd Hollerbach allaient alors chercher les 3 points au caractère. Un corner joué en retrait profitait à Aboubakary Koita. Il croisait son tir et trompait Antoine Lejoly (87e).

Saint-Trond, avec cette victoire précieuse, est 9e à égalité de points avec Genk et sera jusqu'au bout dans la course pour les play-offs 2.