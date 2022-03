Vincent Kompany nominé pour intégrer le Hall of Fame de Premier League

Ce matin, la Premier League a annoncé que Wayne Rooney et Patrick Vieira rejoignaient tous les deux le Hall of Fame de la Premier League, comprenant donc les meilleurs joueurs de l'Histoire du championnat. En fin d'après-midi, le compte officiel de la Premier League a publié une nouvelle liste de 25 nominés pouvant également rejoindre ce très prestigieux cercle. Parmi eux figure Vincent Kompany. L'actuel entraîneur d'Anderlecht, qui a remporté quatre fois le championnat anglais, figure notamment aux côtés de Ian Wright, Yaya Touré, Paul Scholes, Rio Ferdinand, Didier Drogba, Petr Cech, Robbie Fowler, Ruud Van Nistelrooy ou encore Sergio Aguero.

