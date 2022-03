🎥 Le golazo de Luis Suarez avec l'Uruguay

El Pistolero a encore frappé.

Pourtant déjà qualifié pour le prochain mondial, l'Uruguay a joué le jeu à fond et s'est imposé 0-2 face au Chili en éliminatoires de la Coupe du monde. Monté en cours de jeu alors que le score était toujours nul et vierge, Luis Suarez a marqué d'une magnifique bicyclette à la 79e après un corner.

Ce but, en plus d'éliminer définitivement le Chili de la course à la Coupe du monde, a consacré Suárez meilleur buteur de tous les temps des éliminatoires sud-américains, avec 29 buts, dépassant ainsi les 28 pions de Messi.