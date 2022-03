Avec les U21 espagnols, Sergio Gomez a refait le plein de confiance

Le latéral du Sporting d'Anderlecht, un peu en deçà ces dernières semaines, s'est refait une santé en sélection.

Anderlecht pourra compter sur un Sergio Gomez en forme afin d'aller chercher la qualification en play-offs 1.

Aligné lors des deux matchs des U21 espagnols dans les éliminatoires pour l'Euro, Gomez s'est fait plaisir. Positionné en tant qu'ailier droit, il a d'abord participé pleinement à la large victoire face à la Lituanie (8-0) avec un but et deux assists, avant de remettre le couvert et de marquer à nouveau - sur coup-franc - lors du match remporté en Slovaquie (2-3). Gomez compte déjà 6 buts et 6 assists en seulement 9 sélections avec les U21.

Un retour qui fait du bien, au meilleur des moments.