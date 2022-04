Officiel : Ronald Koeman reprendra l'équipe nationale des Pays-Bas après la Coupe du monde

Il remplacera Louis Van Gaal.

Comme cela était pressenti, Ronald Koeman (59 ans) va retourner à la tête des Pays-Bas. Sans club depuis son départ du FC Barcelone, le Néerlandais remplacera Louis Van Gaal, atteint d'un cancer, après la Coupe du monde 2022.

La KNVB (la fédération néerlandaise de football) a officialisé la nouvelle, en précisant que le contrat courra jusqu'en 2026 et le Mondial de ladite année. Koeman avait été contacté dès la mi-janvier afin de reprendre ce poste, qu'il avait déjà occupé de 2018 à 2020.

"J'attends avec impatience la nouvelle collaboration. Il y a un peu plus d'un an et demi, je n'ai certainement pas quitté l'équipe nationale néerlandaise par mécontentement. Mon séjour s'est bien passé, les résultats ont été bons et le déclic avec les internationaux a été bon. Nous continuerons bientôt dans cette voie. C'est certain pour moi", a réagi le principal intéressé.