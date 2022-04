Sammy Bossut espère du changement après une saison décevante : "C'était dramatique par moments"

Zulte Waregem s'est sauvé de la relégation, mais la saison reste une grosse déception.

Zulte Waregem a finalement assuré sa présence en D1A pour la saison prochaine. Mais la saison reste une grosse déception à l'image de la partie face au STVV.

Une situation que Sammy Bossut ne souhaite plus revivre tout comme les supporters qui exigne tde meilleurs performances et résultats : "C'était dramatique par moments. On n'a rien fait pendant soixante minutes. Beaucoup de choses doivent changer et s'améliorer pour la saison prochaine. Chacun doit prendre ses responsabilités", a déclaré le gardien de but à Het Nieuwsblad.

16e de JPL, le club flandrien avait longtemps siégé dans la zone rouge avant d'en sortir, malgré un maigre bilan de huit victoires en 33 matchs.