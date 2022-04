Kompany a fait une promesse à Refaelov quand il a signé : "Je réalise qu'il avait raison"

Lior Refaelov n'a pas regretté un seul instant son transfert à Anderlecht. Lorsqu'il a signé chez les Mauves, Vincent Kompany avait de grands projets pour lui et ils se sont réalisés.

"Le potentiel du club était clair pour tout le monde, je pense", déclare-t-il dans Knack VIP. "En outre, vous avez la vision de Vincent Kompany, son expérience en tant que joueur de Manchester City pendant toutes ces années..... Il a également travaillé avec l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Je voulais vivre cette vision, cette philosophie, de près. Pas seulement pour jouer au football, mais pour élargir mes connaissances du football avec une nouvelle approche. Aujourd'hui encore, j'apprends des choses que je n'avais jamais vues au cours de mes dix années passées en Belgique", a souligné le meneur de jeu israélien.

Kompany a même eu un argument décisif lors des négociations. "Récemment, j'ai repensé à ce que Vincent m'a dit juste avant de signer : "Vous verrez, ce sera la saison la plus efficace de votre carrière. Et nous sommes en bonne voie pour y parvenir. En tout cas, je me rends compte qu'il avait raison."