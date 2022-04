L'UEFA annonce ses nouvelles règles sur le fair-play financier

L'instance européenne de football a officialisé cela ce jeudi.

L'UEFA a communiqué ce jeudi quant aux nouvelles réglementations concernant le fair-play financier, approuvées par son Comité éxecutif.

"Le Comité exécutif de l'UEFA a approuvé aujourd'hui le nouveau Règlement de l'UEFA sur l'octroi de licence aux clubs et la viabilité financière lors de sa réunion à Nyon. Le règlement est la première réforme majeure du règlement financier de l'UEFA depuis son introduction en 2010."

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a déclaré :

"Le premier règlement financier introduit par l’UEFA, en 2010, a rempli ses objectifs principaux. Il a permis aux finances du football européen de s’éloigner du bord du précipice et a révolutionné la manière dont fonctionnent les clubs de football européens. Toutefois, au-delà des répercussions financières inévitables de la pandémie, l’évolution du secteur du football a montré le besoin d’une réforme en profondeur et d’un nouveau règlement sur la viabilité financière."

"L’UEFA a travaillé avec ses parties prenantes de l’ensemble de la communauté du football européen pour développer ces nouvelles mesures, qui visent à permettre aux clubs de relever les nouveaux défis. Ce règlement nous aidera à protéger le jeu et à le préparer à de futurs revers éventuels en promouvant des investissements rationnels afin de construire un avenir plus durable pour lui."

Quelles modifications ?

Le déficit admis sur 3 ans pour chaque club passe de 30 millions à 60 millions d'euros, tout en le portant à 90 millions sur la même période pour un club "en bonne santé financière".

La "plus grande innovation" de ce nouveau règlement consiste en l’introduction d’une règle relative aux "frais liés à l'équipe", "qui permettra de mieux contrôler les coûts relatifs aux salaires et aux frais de transfert des joueurs".

Les clubs seront désormais autorisés à dépenser jusqu’à 70% de leurs revenus au total : "Le règlement limite les dépenses consacrées aux salaires, aux transferts et aux commissions des agents à 70 % des recettes du club. Des évaluations seront réalisées régulièrement, et les infractions entraîneront des sanctions financières et des mesures sportives prédéfinies." En pratique, les clubs devront limiter les salaires de leurs joueurs et entraîneurs, les indemnités de transfert et les commissions d'agent à 70% de leurs revenus, et cela à partir de la saison 2025/2026.

"Le nouveau règlement entrera en vigueur en juin 2022. Une application progressive de ses dispositions est prévue sur trois ans, afin de laisser aux clubs le temps de procéder aux ajustements nécessaires", conclut le communiqué.