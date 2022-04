Deux poids lourds d'Eredivisie prennent la défense de Cyriel Dessers : "Il ne mérite pas ça"

La décision de l'entraîneur Arne Slot de ne pas le faire débuter contre le Slavia Prague a suscité beaucoup d'incompréhension.

Kenneth Perez (ex-Ajax, PSV) et Pierre van Hooijdonk (ex-Feyenoord) sont aujourd'hui analystes. À eux deux, ils cumulent plus de 600 matchs en Eredivisie.

Présents sur le plateau d'ESPN lors de la soirée européenne d'hier, les anciens poids lourds d'Eredivisie se sont étonnés de voir Cyriel Dessers débuter sur le banc hier face au Slavia Prague.

Le Belge était pourtant présent à la conférence de presse d'avant match mercredi, ce qui laissait penser qu'il débuterait : "Dessers a clairement l'impression d'être baladé. C'est bizarre de la part d'Arne Slot de l'amener avec lui en conférence de presse. Il était probablement encore incertain de son onze de base à ce moment là, mais il aurait alors dû choisir un autre joueur pour parler à la presse", a déclaré Perez.

Les performances du Super Eagle lors des dernières rencontres auraient dû lui offrir une place de titulaire : "Quatre buts en six matchs, quatre passes décisives et de bonnes performances. Que demander d'autre. Mais ensuite, on le fait jouer une mi-temps contre Willem II", poursuit Kenneth Perez.

"Ce garçon ne mérite pas ça. Dessers a toujours été prêt cette saison. Ce soir, il est remplaçant dans un match où tout le monde pensait qu'il serait titulaire. Et Slot a décidé de faire jouer Linssen seulement après cette conférence de presse. Slot n'est pas connu pour son comportement étrange, mais il aurait dû mieux gérer cette situation", a estimé Pierre van Hooijdonk.