Kaoru Mitoma revient sur le tournant de sa saison : "C'était la première fois que cela m'arrivait"

Kaoru Mitoma est devenu le nouveau chouchou des supporters de l'Union cette saison. Après sa blessure à la cheville, il lui a fallu du temps, mais après ses deux buts cruciaux contre l'Australie qui ont qualifié le Japon pour la Coupe du monde, il est de retour.

Kaoru Mitoma a commencé la saison en tant que remplaçant à l'Union. L'ailier japonais s'en est accommodé : "C'est vrai, mais c'est normal. J'ai bien joué à plusieurs reprises et j'ai également marqué, ce qui m'a permis de gagner ma place dans l'équipe de départ. Je me suis également intégré de plus en plus dans l'équipe et mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé à me sentir à l'aise ici", a expliqué Mitoma à Het Nieuwsblad. Le tournant a été le match contre Seraing, qu'il a complètement renversé à lui tout seul. "Nous étions menés 0-2 à dix, mais j'ai marqué un triplé. Cela m'a donné une grande confiance en moi, car c'était la première fois dans ma carrière professionnelle que j'étais capable de marquer trois buts. Cela m'a donné beaucoup d'adrénaline, car l'atmosphère dans le stade après ces buts était fantastique."

Pendant les vacances d'hiver, Kaoru Mitoma s'est blessé à la cheville. Cela ne semblait pas très bon pour le Nippon. "J'ai eu du temps pour me reposer, mais ma blessure semblait plus grave que je ne le pensais. Je doutais de pouvoir retrouver mon ancien niveau, car mon rétablissement a été plus long qu'espéré. Mais heureusement, tout se passe bien maintenant", a assuré l'Unioniste.