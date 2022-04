Le Canadien Tajon Buchanan est prêt à jouer le titre cette saison...et à affronter nos Diables en novembre.

Le Canada s'est qualifié pour sa deuxième Coupe du monde, la première depuis 1986. "C'est un sentiment surréaliste : je n'ai jamais rien vécu de tel dans ma vie. La diffusion à travers le pays a été énorme. Cela montre une fois de plus à quel point le football a grandi au Canada. La façon dont tout le monde a sympathisé lors de notre campagne de qualification était sans précédent. Des scènes folles ont eu lieu dans les rues. Tout le monde attend avec impatience cette Coupe du monde au Qatar", a déclaré Tajon Buchanan au Nieuwsblad.

Les Canadiens devront immédiatement affronter les Red Devils. Ses coéquipiers Vanaken et De Ketelaere ont déjà évoqué la confrontation mutuelle avec Buchanan. "Bien sûr, un mot a déjà été échangé : ce sera un moment inoubliable de jouer l'un contre l'autre lors d'un tel tournoi. Notre groupe est très bien connecté ici, et cela se reflète sur le terrain. Nous gagnons match après match", a déclaré le jeune ailier.

Photonews

"Les play-off sont une nouvelle compétition : j'ai appris cette leçon en MLS"

Avant la Coupe du monde, Buchanan tient avant tout à remporter le titre avec le Club de Bruges. "Notre dynamique est bonne : nous culminons au bon moment. Avec une série de huit victoires, nous débuterions la lutte pour le titre avec un bon sentiment", explique l'ailier. Les play-offs ne sont pas nouveaux pour lui : "Les play-offs sont une nouvelle compétition : j'ai appris cette leçon en MLS. Avec New England Revolution, nous étions en tête après la saison régulière, mais nous avons perdu le titre en un match par la suite. Le système y est encore plus fou qu'en Belgique. Là, vous jouez par K.O., chaque tour se règle en 90 minutes."

Ce n'est pas seulement le titre en Pro League dont rêve l'ailier. Il rêve de jouer en Ligue des champions. Comme il n'est arrivé à Bruges qu'après le Nouvel An, il n'a plus joué de matches européens. "La Ligue des Champions est un rêve et un objectif en soi pour moi. Si nous faisons notre devoir ici tous les jours, nous réussirons."

"Il y a un an, je n'aurais peut-être pas osé rêver de la Ligue des champions. L'accent devrait être mis sur le football, avec Malines dimanche pour commencer. La seule chose que vous avez entre les mains en tant que footballeur, c'est le travail acharné. Et le reste suivra naturellement."