Brian Priske: "Un bon match ou un bon résultat, mais jamais les deux en même temps"

L'entraîneur danois était très déçu après le partage d'hier face au Cercle de Bruges.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'Antwerp. Soit le niveau de jeu affiché est bon mais le résultat ne l'est pas, comme hier. Soit l'Antwerp s'impose en affichant un niveau bancal. Hier soir, les Anversois ont largement dominé leurs adversaires durant une bonne partie de la rencontre, mais ont été rejoints au score à un quart d'heure du terme. "C'est une véritable déception de ne pas s'imposer ici. Il y a toujours quelque chose qui cloche. On a bien joué, on n'a rien lâché, mais le résultat n'est clairement pas suffisant" commente Brian Priske.

L'Antwerp va donc débuter les Play-Offs 1 avec un large retard sur le Club de Bruges et l'Union. L'entraîneur danois refuse cependant de baisser les bras, et pense que tout est encore possible. "Il y a 18 points à aller chercher, et tout peut arriver. Ce ne seront que des matches tendus, qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre."