Gand déroule face à OHL mais rate les play-off 1, Bruges sans problème face à Malines

Les Buffalos manquent le top 4 malgré une belle victoire. Les Blauw en Zwart font le plein de confiance.

La Gantoise espérait un faux pas d'Anderlecht à Courtrai pour les devancer à nouveau in extremis et rejoindre le top 4. Face à OHL, les Buffalos ont en tout cas déroulé et ont montré qu'ils sont les favoris incontestés pour gagner les play-off Europe. Score final : 5-0, avec des buts de De Sart, Hjulsager, et un triplé de Tissoudali.

Bruges se devait de gagner face à Malines afin de faire le plein de points et de confiance avant le duel pour le titre qui s'annonce avec l'Union et les autres concurrents. Rits a ouvert le score (32e), puis Skov Olsen a inscrit le deuxième goal de la soirée (76e). La seule chose qu'il reste à savoir est l'écart qui les séparera de l'Union, qui a vu son match face au Beerschot être arrêté.