Kristian Thorstvedt : "Plutôt jouer quelques matchs que d'être déjà en vacances"

Genk s'est imposé à Seraing (0-2) lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League et a par la même occasion assuré sa huitième place synonyme de Playoffs 2.

Le Racing Genk n'a pas bien commencé le match contre Seraing. L'équipe locale a même eu les meilleures occasions jusqu'au carton rouge de Dabila. Ito a permis au vice-champion d'ouvrir le score avant la pause. En seconde période, Storck a décidé de faire entrer Thorstvedt sur le terrain. Cela s'est avéré être une bonne décision.

"Avant la saison, nous visions plus haut que les Playoffs 2, mais nous sommes quand même heureux d'y être arrivés. C'est simplement la situation dans laquelle nous nous trouvons", a déclaré Kristian Thorstvedt après le match.

"A la fin, j'ai marqué le deuxième but, mais je suis également heureux pour Maarten Vandevoordt, qui a réalisé une clean sheet. Maintenant, nous nous retrouvons dans un groupe difficile avec Gand, Malines et Charleroi, mais je préfère jouer quelques matchs de plus que d'être déjà en vacances", conclut-il avec un sourire.