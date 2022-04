Le Beerschot condamne les agissements de ses supporters à l'Union

Le club anversois a communiqué après les incidents qui ont éclaté ce dimanche au stade Joseph Marien. Cela a été annoncé : des sanctions drastiques seront prises.

Quelle triste fin de saison pour le Beerschot. Condamnés à la relégation depuis quelques semaines, les hommes de Greg Vanderidt ont tenu bon face au leader unioniste, avant que plusieurs de ses supporters ne jettent des fumigènes sur le terrain et ne gâchent tout.

Le club anversois a réagi après ces incidents, qu'il condamne fortement. Des sanctions seront prises.

"Le dernier match de la saison, avec un passage au leader mérité de la compétition, était une dernière chance pour notre club bien-aimé de terminer une saison dramatique de manière honorable avec une belle performance sportive contre le leader du championnat.



Certains membres de notre clan de supporters ont apporté une fin de saison noire, avec une forme de hooliganisme sans précédent. Le conseil d'administration du club désapprouve cette action, avec une grande indignation et prend le plus de distance possible avec les initiateurs. En plus de l'enquête policière en cours, le club mènera sa propre enquête approfondie pour identifier les responsables de cette action. Des sanctions drastiques suivront.



Le conseil d'administration du club présente ses excuses à l'Union du club de football ainsi qu'à l'association de football et à la Pro League pour la manière dont une partie du clan des supporters discrédite non seulement notre club bien-aimé, mais l'ensemble du football belge.



Nous réfléchirons sérieusement à l'avenir sportif du club dans la période à venir. A cette délibération s'ajoute l'inquiétude quant à la boussole morale de certains supporters.

Nous ne permettrons pas que le comportement d'une minorité menace le club à tous les niveaux.



D'autres communications suivront après consultation interne."