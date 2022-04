Saint-Trond est à un tournant : "C'est maintenant aux patrons japonais d'agir"

Le STVV est passé tout près d'une qualification pour les Europe play-off et a clôturé une saison réussie par une victoire face au Standard.

Les Canaris ont joué les troubles-fêtes jusqu'au bout. L'équipe tourne plutôt bien depuis l'arrivée de Bernd Hollerbach et dispose maintenant de temps pour s'armer avant la saison suivante.

"Hollerbach a transformé une collection de Japonais, d'Allemands et de Belges en une équipe soudée", considère le journaliste de Stef Wijnants au micro de Radio 2. "C'est ce qu'attendent les fans. Ils n'exigent pas que Saint-Trond fasse les play-off, mais que l'équipe soit inflexible et remporte quelques scalps en guise de trophée. Ce fut Gand, l'Antwerp, l'Union et la victoire à Genk."

De nombreux joueurs vont partir (Klauss vers la MLS, Dony vers l'Union) ou sont prêtés au club (comme Hara ou Lavalée), il sera alors crucial de garder des cadres et de construire une équipe solide pour la saison prochaine. "Comme d'habitude, les patrons japonais resteront désormais silencieux à moins qu'ils ne changent d'arme et s'engagent soudainement dans une communication ouverte. Après ces bons résultats, il sera difficile de garder cette équipe soudée. Les Japonais aiment vendre si cela rapporte."

"C'est le moment d'agrandir l'équipe", remarque Wijnants. "Créer de la stabilité et faire un pas en avant. Ce ne seront pas les fans (...) C'est maintenant aux patrons japonais d'agir."