Officiel : Ostende prolonge un jeune joueur jusqu'en 2025

Il avait rejoint l'équipe A cet hiver.

Siebe Wylin (18 ans) a prolongé son contrat avec le KV Ostende jusqu'en 2025, avec une option pour une année supplémentaire.

Arrivé des Espoirs cet hiver, l'arrière droit a déjà porté à 10 reprises le maillot des Côtiers cette saison (8 apparitions en Pro League, 2 en Coupe).

"Mes premiers rêves devenus réalité étaient mes débuts et ma titularisation en première division (contre OHL, le 5 novembre dernier, ndlr). Un deuxième rêve qui est en train de devenir réalité est un contrat professionnel complet. Là où le football était un passe-temps, c'est maintenant devenu mon travail. Chaque enfant en rêve. Même si je me rends compte que ça ne fait que commencer. Ce sera la première fois que je vais vivre une préparation complète avec l'équipe première donc je ne peux que m'améliorer grâce à cela. Quand j'avais seize ans, j'ai échangé le Club de Bruges contre la Noordzee Interieur Se"Academy du KVO et maintenant il semble que c'était certainement le bon choix", s'est réjoui Wylin.