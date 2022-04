Zirkzee est fan de .. Tissoudali: "Je jouais avec des gars comme lui dans la rue"

L'attaquant néerlandais a bien identifié le danger numéro 1 côté gantois, et sent que la faim est grande chez les supporters.

Jushua Zirkzee, l'attaquant du Sporting d'Anderlecht, est sous le charme de Tarek Tissoudali, l'homme fort de La Gantoise. "C'est un superbe footballeur. Il a la technique, est toujours à la recherche de l'espace. Je ne dis pas cela parce qu'il est né aux Pays-Bas, mais j'ai joué avec des tas de joueurs comme lui dans la rue. C'est certainement pour cela que je l'apprécie...", a déclaré Zirkzee dans Het Nieuwsblad.

L'attaquant du Sporting sait que la coupe sera importante dans la saison d'Anderlecht: "Ce sera spécial. Cela fait 14 ans que le Sporting n'a plus gagné la coupe de Belgique et tu sens qu'ici les supporters veulent à nouveau un titre. Quand on voit que le stade était comble pour la demi-finale contre Eupen et que le bus a été accueuilli par une foule énorme, cela veut dire que la faim est grande".

Les joueurs d'Anderlecht savent donc que les supporters attendent une victoire lundi. A eux de faire le boulot sur le terrain.