Hein Vanhaezebrouck va-t-il rester à La Gantoise ? "Nous n'avons pas encore d'accord, mais nous avons déjà eu des discussions"

Après avoir bien festoyé ce lundi après le succès en Coupe, La Gantoise se remet au travail car dans le football, il n'y a pas de temps mort.

Le président de La Gantoise est plus que satisfait. "Célébré pour sûr, mais pas encore complètement reposé", a confié à Sporza l'homme fort des Buffalos. "C'est le signal, après une période difficile, que nous sommes de retour là où nous devons être. Cela touche le président, tout comme les fans", a souligné un Ivan De Witte aux anges.

Hein Vanhaezebrouck, dont le contrat se termine à la fin de la saison, l'a fait savoir lundi après la victoire en Coupe. "Nous n'avons pas encore d'accord, mais nous avons déjà eu des discussions et nous allons les intensifier dans un avenir proche. Comme tout le monde le sait, j'ai toujours été un grand fan de Hein. Ce que nous avons réalisé ce week-end peut lui être attribué dans une large mesure. Ensuite, je parle de son engagement et de son éthique de travail. Je ne peux pas décrire le nombre d'heures qu'il consacre à ce club, à son fonctionnement et à son développement. Nous pouvons lui accorder beaucoup de crédits concernant ce succès", a conclu le président gantois.