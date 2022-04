Matisse Samoise a jeté un coup d'œil à sa page Wikipedia : "C'est génial de voir ça"

Loué et applaudi par son entraîneur après la finale de la Coupe, Matisse Samoise a fêté comme il se doit la victoire gantoise.

Matisse Samoise, issu du centre de formation gantois, est énormément populaire auprès des fans. Normalement, il ne boit pas, mais après un trophée, il y est autorisé. "La nuit dernière, j'ai bu du champagne et quelques bières. Hanche-Olsen a pris soin de moi et s'est assuré que j'avais assez", a-t-il déclaré à Sjotcast. "Il a bien versé, alors je n'ai eu qu'à suivre. Un jour comme celui-ci, ça doit être possible. Qui des joueurs bouge le plus ? Bezus, je pense. Il s'est un peu décoincé hier, oui."

L'ailier a également jeté un coup d'œil à sa page Wikipedia. "Pour vérifier ma liste de trophées. Et c'était déjà là : vainqueur de la coupe. C'est génial de voir ça. Jusqu'à hier, ma liste était encore vide. J'ai toujours dit que je voulais qu'elle soit aussi complète que possible. Si tu peux obtenir un trophée à 20 ans, c'est génial."