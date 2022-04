OFFICIEL : Luka Elsner prend la porte suite au premier grand remaniement de 777 Partners!

On s'y attendait : 777 Partners, nouveau propriétaire du Standard de Liège, allait prendre des décisions drastiques. L'une d'elles est officielle : le club se sépare de Luka Elsner.

Le Standard de Liège a annoncé le remaniement du staff du club ce mercredi, avec une conséquence immédiate: Luka Elsner n'est plus T1. La collaboration avec son assistant Serge Costa est également rompue. "Notre club tient à remercier Luka pour son investissement ces derniers mois et pour son professionnalisme en toutes circonstances", écrit le club dans le communiqué annonçant le départ du Slovène.

Will Still et le reste du staff, eux, restent en poste. Ils seront en charge des entraînements jusqu'à nouvel ordre.