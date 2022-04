Le Sporting d'Anderlecht cible un joueur de Deinze

Le club bruxellois ne doit pas seulement renforcer son équipe A pour la saison prochaine, il doit également développer son équipe U23 qui évoluera en D1B.

Anderlecht aimerait ajouter quelques pions expérimentés à son équipe U23 afin qu'elle puisse bien s'en sortir en Proximus League. Les Bruxellois n'ont pas oublié que le Club NXT a terminé la saison dernière à une lamentable dernière place avec 13 points au compteur.

Les Mauves visent Lennart Mertens du SK Deinze. L'attaquant aura 30 ans cet été, il est actuellement deuxième au classement des meilleurs buteurs avec 13 buts et il lui reste encore un an de contrat. Le Sporting doit attendre de voir quels joueurs seront autorisés à jouer en D1B. Pour l'instant, il est prévu que deux personnes de 30 ans n'ayant jamais joué pour l'équipe A soient autorisées à la rejoindre, mais les clubs professionnels de D1B s'y opposent. La semaine prochaine, tout le monde espère avoir plus de clarté sur les règles.