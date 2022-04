Olivier Deschacht : "Bruges doit être champion pour pouvoir parler d'une saison réussie"

Le Club débute les PO1 en tant que favori.

Après avoir évoqué son ancien club, Olivier Deschacht a également donné son avis sur la position de Bruges.

Le Club s'apprête à lancer ses play-offs face à l'Antwerp, et même si l'Union trône toujours en tant que leader au classement, les Blauw & Zwart débutent cette campagne avec l'étiquette de favori.

"Bruges est le favori à mon avis. Le Club doit remporter le titre pour pouvoir parler d'une saison réussie, sinon la campagne aura été un échec. Ils ont conservé Vanaken, Lang, Mignolet et Mata, et se sont renforcés avec Olsen et Odoi. Ils sont plus forts que la saison dernière", a expliqué l'ancien défenseur à Het Laatste Nieuws.