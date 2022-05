Kristian Arnstad plus longtemps à Anderlecht ? Kompany conseille le jeune norvégien

Voilà enfin Kristian Arnstad titulaire au RSC Anderlecht. Le Norvégien a pris du coffre et a paru très à l'aise contre Bruges. Au moment idéal, car son contrat arrive à son terme en 2023.

À 18 ans, Kristian Arnstad semble enfin prêt à percer pour de bon au RSCA. Autant dire qu'à Bruxelles, on croise les doigts pour qu'il prolonge son contrat, lui qui arrive en fin de bail en juin 2023. Vincent Kompany est persuadé que rester à Anderlecht est clairement le meilleur choix pour Arnstad. "C'est très clair. Anderlecht est l'un des meilleurs clubs pour se développer en tant que jeune joueur", estime le coach anderlechtois.

"Il y a aussi une énorme différence par rapport à avant : on peut désormais rejoindre le top européen en jouant à Anderlecht. Albert Sambi Lokonga à Arsenal et Alexis Saelemaekers à Milan l'ont prouvé", souligne Kompany. "À mon époque, il fallait partir à maximum 18-19 ans pour rêver de ces clubs et passer par une étape intermédiaire".