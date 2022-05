Vincent Kompany réclame "un peu de vision" pour que des équipes belges arrivent en finale de Coupe d'Europe

Feyenoord et les Glasgow Rangers sont en finale européenne, respectivement de la Conference et de l'Europa League. Les championnats néerlandais et écossais sont-ils si supérieurs au belge ? Vincent Kompany répond.

Comme Kompany le souligne ainsi, un club comme Feyenoord, finaliste de Coupe d'Europe, dispose d'un budget inférieur de moitié à celui du Club de Bruges. "Si vous regardez de l'autre côté de la frontière, ils dépensent moins d'argent qu'en Belgique mais le font mieux", estime le coach du RSCA. "Ils donnent des opportunités aux talents. J'entends souvent dire que le championnat néerlandais serait moins physique, mais j'y vois quand même pas mal d'équipes mettre beaucoup de pression, mettre du tempo... Avec des joueurs qui gagnent trois fois moins qu'en Belgique". Bref : il y a un problème. "Je ne raconte pas de conneries, les gars, vous pouvez le voir aussi. C'est plus large que ça, il y a des clubs d'Autriche, de Suisse... Est-ce qu'on peut faire la même chose ?", s'interroge Vincent Kompany. "Je pense que oui. Une équipe belge peut jouer une finale de Conference ou d'Europa League, je le pense. Mais je vais utiliser un mot tabou : cela demande une certaine vision...".





