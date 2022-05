A 17 ans, Antonio Nusa a déjà écrit l'Histoire du Club de Bruges

Le jeune attaquant brugeois a inscrit le but de la victoire face à l'Union Saint-Gilloise (0-2). Il rentre dans les livres d'histoire.

Monté en toute fin de match alors que l'Union poussait pour égaliser, Antonio Nusa a profité d'un contre puis d'un ballon qui lui est retombé dans les pieds pour catapulter le Club de Bruges en tête des Champions' play-offs.

Pour son premier but en pro, le Norvégien de 17 ans et 21 jours est devenu le plus jeune buteur de l'Histoire du Club. Il dépasse ainsi Dirk Hinderyckx, ancien détenteur de ce record en 1974, à 17 ans, quatre mois et 20 jours.