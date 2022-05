"Après le penalty raté, nous avons joué plus haut"

Alfred Schreuder est revenu sur l'importante victoire du Club de Bruges sur la pelouse de l'Union.

Calme, très calme durant les 90 minutes de la rencontre, et ce même quand son équipe souffrait face à l' Union, Alfred Schreuder a analysé la rencontre des siens avec un ton laconique. Le Néerlandais sait bien évidemment que rien n'est encore fait pour l'attribution du titre.

"Je savais que ce serait une rencontre compliquée", déclare Schreuder en conférence de presse. "Je voulais avoir une belle stabilité défensive aujourd'hui, c'est dans ce sens que j'ai aligné mon onze de départ. On a toujours essayé d'avoir le contrôle de la rencontre, mais il est clair que cela n'a pas toujours marché mais c'est surtout à cause de la prestation de notre adversaire."

Après le penalty, tout a changé: "J'ai attendu de voir s'il y avait but ou pas. Une fois le penalty raté, j'ai fait un changement en conséquence et cela a fonctionné car nous avons joué plus haut, nous avons été meilleurs dans le jeu. Nous avons mis plus de rythme et le but est tombé. Je suis content avec la victoire oui, car je le répète c'était un match très compliqué".

Il y en aura un autre, dès mercredi, au Jan Breydel.