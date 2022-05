Jürgen Klopp : "La Ligue des Nations ? L'une des pires idées de l'histoire du football"

Comme lors de son instauration, l'entraîneur des Reds a littéralement dézingué la Ligue des Nations.

En amont de la finale de la FA Cup que Liverpool disputera demain à Wembley face à Chelsea, Jürgen Klopp a légèrement débordé du sujet initial de la conférence de presse. Interrogé sur la fatigue de son groupe en cette fin de saison, l'entraîneur des Reds en a profité pour littéralement dézinguer la Ligue des Nations, comme il l'avait déjà fait lors de l'instauration de cette compétition. "C'est une des idées les plus stupides de l'Histoire du football. Les joueurs ont déjà disputé plus de 70 rencontres sur la saison, et ils doivent encore jouer la Ligue des Nations quand la saison avec les clubs est terminée. Quatre, cinq, six matches avec les équipes nationales. Je préférerais que l’UEFA prenne plus d’argent sur les finales de la Ligue des Champions et se débarrasse de la Ligue des Nations" a déclaré l'entraîneur des Reds dont il est vrai, beaucoup de joueurs risquent de participer.