"Tout le crédit revient à Schreuder" : Philippe Clement heureux pour Bruges

L'entraîneur de l'AS Monaco avait débuté la saison sur le banc brugeois avant de prendre la direction de la Ligue 1.

S'il n'a pas pu regarder le match en direct, Philippe Clément a néanmoins réagi au sacre de son ancienne équipe, le troisième consécutif. "Comme tout supporter, je suis ravi que le Club ait réussi", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad.

"Je suis content, non, super content. Pour les joueurs, les fans, le conseil d'administration et certainement aussi pour l'entraîneur Alfred Schreuder. C'est une personne aimable et il a fait un excellent travail. Je suis content pour toute la famille du Club. Je pense que j'y appartiens aussi et donc en tant que supporter, je suis aussi très content."

Philippe Clément ne veut pas commencer à calculer les points obtenus par le club pour savoir quel entraîneur a effectué le meilleur travail, lui qui a quitté Bruges le 3 janvier dernier pour rejoindre Monaco. "Nous n'allons pas commencer à parler de pourcentages ou de mon possible quatrième titre de suite, n'est-ce pas ? Non, tout le crédit revient à Alfred Schreuder. 37 sur 39, ce n'est pas rien. Il a très bien fait."