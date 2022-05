Espoirs évoluant en D1B : nouvelles règles concernant les joueurs de plus de 23 ans

Cela prend progressivement forme concernant les U23 en D1B la saison prochaine.

Selon Het Laatste Nieuws, les règles concernant le nombre de joueurs de plus de 23 ans évoluant chez les Espoirs au sein de la D1B sont devenues plus strictes. En effet, dorénavant, seulement un seul joueur de plus de 23 ans sera accepté au sein du noyau Espoirs. Et cela afin d'éviter que les équipes soient différentes chaque semaine et que cela fausse la concurrence. Ce joueur devra jouer exclusivement avec les U23. Par exemple, Guillaume Gillet ne pourra pas évoluer avec les A d'Anderlecht la saison prochaine.

Le journal ajoute que Peter Verbeke (Anderlecht) et Dimitri De Condé (Genk) étaient présents à la réunion décidant ces règles. Ces dernières seront soumises à ratification lors de l'AG de la Pro League le 2 juin prochain.