Historique : accord trouvé aux USA sur une égalité salariale entre hommes et femmes en sélection

La fédération des États-Unis de soccer (USSF), le syndicat des joueuses (USWNTPA) et celui des joueurs (USNSTPA) sont parvenus à trouver un accord autour d'une rémunération salariale égale en sélection nationale.

L'accord porte également sur le partage des revenus commerciaux. Les USA sont tout simplement le premier pays à faire un tel pas vers l'égalité hommes-femmes dans le football.

"C'est un moment véritablement historique. Ces accords ont changé le jeu pour toujours ici aux États-Unis et ont le potentiel de changer le jeu dans le monde entier", a déclaré la présidente de la fédération américaine, Cindy Parlow Cone.

"Ils disaient que l'égalité salariale entre hommes et femmes n'était pas possible, mais cela ne nous a pas arrêtés et nous sommes allés de l'avant et l'avons réalisée", a expliqué Walker Zimmerman, membre du groupe de direction de l'USNSTPA. "Nous espérons que cela éveillera d'autres personnes à la nécessité de ce type de changement, et incitera la FIFA et d'autres organisations dans le monde à aller dans la même direction."

Un changement qui fait écho à un mouvement très présent depuis des années dans le pays, notamment sous l'impulsion de la star Megan Rapinoe.

In a historic accomplishment, U.S. Soccer, @USMNT and @USWNT have come together to agree to new collective bargaining agreements that will run through 2028 and achieve true equal pay – including equalization of World Cup prize money.