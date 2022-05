Deinze annonce l'arrivée d'un défenseur

L'ambitieux club de D1B se renforce pour la saison prochaine.

Après une saison terminée à la 4e place de D1B, le KMSK Deinze cherche à étoffer son effectif. Dernier transfert en date, le défenseur de 20 ans Rousseau de Poorter. Il arrive en provenance des U21 de Zulte-Waregem - il a joué un match avec les A cette saison, après être passé par les jeunes d'Anderlecht. Il revient ainsi dans son ancien club, lui qui avait quitté Deinze en 2015 pour poursuivre sa formation au Cercle puis à Lokeren.

Il a signé un contrat pour deux saison, plus une en option.

"J'ai joué au KMSK Deinze, donc je connais déjà le club et j'habite à seulement 5 minutes. J'ai eu une saison difficile et j'ai choisi un nouveau départ au KMSK Deinze car je crois aussi au projet. Je suis prêt à me donner à 100% et j'espère faire une belle saison dans mon nouveau club", a déclaré de Poorter.