Le carrousel en Pro League: 99 coaches différents depuis le 1er juillet 2019 !

En trois saisons, les clubs professionnels de notre Royaume n'ont pas hésité à changer de coach, parfois même à outrance dans certains clubs.

Ces derniers jours ont été mouvementés sur les bancs de touche de la Pro League. L'Antwerp, Anderlecht et le Club de Bruges ont changé de T1, comme d'autres clubs avant eux cette saison. Un dernier changement pourrait encore intervenir dans les prochains jours avec la venue de Felice Mazzù à Anderlecht.

Si on fait le compte sur les trois dernières saisons (donc 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022) et que l'on prend comme date de départ le 1er juillet 2019, il y a eu énormément de changements de coaches. Pour être précis, il y a eu 99 coaches "différents" sur les bancs de Pro League (en tenant compte que certains ont été dans plusieurs clubs durant cette période, comme Yves Vanderhaeghe ou Luka Elsner par exemple). Nous n'avons pas tenu coach des coaches "intérimaires".

La palme revient à STVV et à Lommel qui ont utilisé chacun 6 coaches différents en 3 saisons. D'ailleurs, le coach qui est en place depuis le plus longtemps est... Felice Mazzù (depuis le 20 mai 2020). S'il quitte l'Union dans les prochains jours, le plus "ancien" deviendra Hein Vanhaezebrouck qui était revenu à La Gantoise le 4 décembre 2020.

Voici le détail des coaches par club, en D1A et en D1B.

Anderlecht : Simon Davies, Vercauteren, Kompany (3)

Union Saint-Gilloise: Thomas Christiansen et Felice Mazzu (2)

Club de Bruges : Philippe Clement et Alfred Schreuder (2)

Antwerp : Lazslo Boloni Ivan Leko, Frank Vercauteren, Priske (4)

La Gantoise: Jess Thorup, Laszlo Boloni, Wim De Decker, Hein Vanhaezebrouck. (4)

Charleroi : Karim Belhocine, Edward Still (2)

KV Malines: Wouter Vrancken (1)

Genk: Felice Mazzù, Hannes Wolf, Jess Thorup, John Van Den Brom, Bernd Storck (5)

STVV: Marc Brys, Nicky Hayen, Milos Kostic, Kevin Muscat, Peter Maes et Bernd Hollerbach (6)

Cercle Bruges: Fabien Mercadal, Bernd Storck, Paul Clement, Yves Vanderhaeghe, Dominik Thalhammer (5)

OHL : Nigel Pearson, Vincent Euvrard, Marc Brys (3)

Ostende : Kare Ingebrigsten, Dennis Van Wijk, Adnan Custovic, Alexander Blessin, Yves Vanderhaeghe (5)

Courtrai: Yves Vanderhaeghe, Luka Elsner, Karim Belhocine (3)

Standard: Michel Preud’homme, Philippe Montanier, Mbaye Leye, Luka Elsner (4)

Eupen : Benat San José, Stefan Kramer, Michael Valkanis (3)

Zulte Waregem :Francky Dury, Timmy Simons (2)

RFC Seraing: Christophe Grégoire, Emilio Ferrera, Jordi Condom, Jean-Louis Garcia (4)

Beerschot : Stijn Vreven, Hernan Losada, Will Still, Peter Maes, Javier Torrente, Greg Vanderidt (6)

Westerlo: Bob Peeters, Jonas De Roeck (2)

RWDM: Drazen Brncic, Fred Vanderbiest, Frédéric Stilmant, Laurent Demol, Vincent Euvrard (5)

Waasland Beveren: Adnan Custovic, Arnauld Mercier, Dirk Geeraerd, Nicky Hayen, Marc Schneider, Jordi Condom (6)

Deinze: David Gevaert, Wim De Decker (2)

Lierse – Kempenzonen: Rocky Peeters, Dirk Gyselinckx, Tom Van Ilschoot (3)

Lommel: Stefan Gislason, Peter Maes, Liam Manning, Peter Van de Veen, Luiz Felipe, Brian Eastick (6)

Mouscron: Bernd Hollerbach, Fernando Da Cruz, Jorgé Simao, Enzo Scifo, José Jeunechamps (5)

Virton : David Gevaert, Samuel Petit, Dino Töpmoller, Christian Bracconi, Christophe Grégoire, Pablo Correa (6)