L'ambition folle de Silvio Berlusconi pour son club de Monza, promu en Serie A

L'ex-homme politique fonde de grandes attentes en Monza.

Vainqueur des barrages face à Pise (6-4 score cumulé), Monza accède à la Serie A. Une première pour l'ambitieuse équipe de l'homme d'affaires et ancien Premier Ministre italien Silvio Berlusconi, qui a racheté le club en 2018.

Interrogé par DAZN après cette accession, fêtée sur la pelouse de Pise, Berlusconi n'a fait preuve d'aucune mesure et a prédit un glorieux futur à Monza.

"C'est une grande joie. Monza a été fondé en 1912 et n'était jamais allé en Serie A. Aujourd'hui nous y sommes et Monza a l'équipe qu'il mérite et qui rencontrera l'année prochaine les grands du championnat d'Italie."

"Et vous voulez savoir ? On veut gagner le championnat et aller en Champions League", a déclaré l'ancien homme fort du Milan AC de 1986 à 2017.