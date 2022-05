Brandon Mechele, un défenseur discret : "Toute ma carrière aura été comme ça"

Brandon Mechele arrive avec le sourire en sélection. Champion de Belgique pour la cinquième fois, il a également fêté son mariage, un an après l'union civile. Désormais, il espère du temps de jeu avec les Diables.

Brandon Mechele a enchaîné les célébrations. Le Brugeois a fêté le titre, puis célébré son mariage. "Nous nous sommes mariés l'année passée, mais à cause du Covid-19, la fête a été remise à plus tard", précise-t-il en conférence de presse ce lundi. "Cette semaine de vacances m'a fait du bien. Ne penser à rien, ça repose". Pour autant, pas question de prendre les matchs à venir par-dessus la jambe. "Quelques jours d'entraînement et je serai fit", assure-t-il.

Avec 4 rencontres au programme, Mechele peut même espérer du temps de jeu. À déjà 29 ans, il n'a pas encore vraiment reçu sa chance (3 caps seulement). Pourtant, le Brugeois peut avoir de l'ambition : peu de joueurs à son poste ont joué le titre et la Champions League avec leur club. "Mais je ne joue qu'à Bruges. Même si les autres ne jouent pas la C1, ils jouent dans de plus grands clubs européens. Ils ont plus d'expérience du haut niveau", estime-t-il. "Oui, Hans Vanaken est devenu une valeur sûre en sélection. J'ai la même ambition. Mais je dois juste recevoir ma chance. C'est vrai que je ne suis pas sous les feux des projecteurs, mais je ne m'en fais pas pour autant. Toute ma carrière a été comme ça (sourire)".