Qatar 2022: l'Ukraine s'offre une finale contre le Pays de Galles

Dans le contexte que l'on connait, l'Ukraine s'est imposée en Ecosse et peut encore rêver d'une qualification pour la Coupe du Monde.

Programmé il y a quelques mois, puis reporté à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, cette demi-finale pour les barrages de la prochaine coupe du monde entre l'Ecosse et l'Ukraine se jouait se mercredi soir.

Costauds, les coéquipiers de Yarmolenko se sont imposés, d'abord par un but de ce dernier en fin de première période (33', 0-1) alors que les locaux étaient absolument absents des débats. Après la pause, un deuxème but ukrainien tombe par une vieille connaissance belge: Yaremchuk. Il est à la bonne place pour placer une tête précise pour le second but (49', 0-2).

Les Ecossais ratent alors des occasions incroyables, puis reviennent au score un peu grâce à la maladresse du gardien ukrainien. Le but est accordé à McGregor (78', 1-2). Le public écossais pousse alors tant et plus pour l'égalisation. Dans les arrêts de jeu, en contre, Dovbyk s'en va tromper le gardien écossais (90'+4, 1-3).

C'est donc bien l'Ukraine qui se qualifie. Elle retrouvera le Pays de Galles à Cardiff ce dimanche pour un billet pour le Qatar