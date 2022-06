Une tournante chez les gardiens ?

La blessure de Thibaut Courtois met Martinez devant une situation particulière.

Depuis quelques jours, on ne parle que de Thibaut Courtois. Véritable héros du Real Madrid contre Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions, nominé dans l’équipe de l’année de la C1…. Mais blessé pour la Ligue des Nations : notre numéro 1 ne sera pas de la partie contre les Pays-Bas, la Pologne et le Pays de Galles.

Du coup, pour Roberto Martinez, deux choix se profilent. Soit il décide de désigner un numéro 2 qui disputera les 4 rencontres des Diables Rouges. Il doit donc faire un choix entre Mignolet (l’homme du titre du Club de Bruges), Matz Sels (élu meilleur gardien de Ligue 1) ou Koen Casteels (toujours dans les meilleurs gardiens de Bundesliga).

Ou alors, Martinez pourrait décider de faire tourner et de faire jouer chaque gardien au moins un match. Cela permettrait de garder tout le monde concerné et de ne fermer aucune porte pour le futur, et surtout de ne décevoir personne. On connait le côté « politicien » de Martinez et cette solution n’est pas à exclure.

Alors ? Qui jouera contre les Pays-Bas ce vendredi ? Réponse un peu plus tard dans la semaine.