Premier transfert à l'Union Saint-Gilloise

C'était dans l'air depuis un certain temps, c'est désormais officiel : Arnaud Dony rejoint l'Union Saint-Gilloise. Cette saison, le jeune arrière gauche de 17 ans a fait ses premières apparitions sous la vareuse du STVV. Après 3 matchs, il quitte les Trudonnaires et rejoint le vice-champion de Belgique. Il s'est engagé pour les trois prochaines saisons, avec deux années supplémentaires en option.

🆕 New boy in town. Bienvenue Arnaud Dony !



