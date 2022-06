Fin de match complètement dingue entre le Pays de Galles et les Pays-Bas

Le temps additionnel de la seconde période a été absolument sensationnel.

Après une victoire impressionnante au stade Roi Baudouin vendredi soir, les Pays-Bas continuent leur marche en avant malgré un énorme turn-over, un temps additionnel de folie, et s'imposent à Cardiff, 1-2. Dans une rencontre relativement équilibrée et peu spectaculaire, c'est Koopmeiners qui a ouvert le score à la 50e minute de jeu. Le milieu de terrain de l'Atalanta Bergame inscrit par la même occasion son premier but en sélection nationale. Alors que la rencontre semble se diriger vers un succès au petit trot des Oranje, Norrington-Davies rétablit l'égalité alors que le temps réglementaire est déjà dépassé de deux minutes. Alors qu'il ne reste que quelques instants à jouer, Weghorst rend l'avantage aux Pays-Bas et permet aux hommes de Louis Van Gaal de revenir avec les trois points. Au rayon des titulaires, Noa Lang a été remplacé dans le temps additionnel de la seconde période. Rabbi Matondo est, quant à lui, monté à la 77e minute de jeu.

En Ligue B, l'Écosse s'impose 2-0 face à l'Arménie grâce à des buts de Raiston et de McKenna, tandis que l'Ukraine l'emporte 0-1 en Irlande via Tsygankov.

Nations League A

08/06/2022 20:45 Belgique - Pologne 6-1 08/06/2022 20:45 Pays de Galles - Pays-Bas 1-2

Nations League B