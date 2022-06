Une avancée majeure pour le nouveau stade du Club de Bruges et du Cercle

La pose de la première pierre des nouveaux stades de Bruges se rapproche, une fois de plus.

Cela fait un certain temps que le Club de Bruges et le Cercle attendent les différentes autorisations afin de poser la première pierre de leur nouveau stade. Les premières discussions autour de la construction d'un édifice sur la Blankenbergse Steenweg ont débuté durant l'année 2015. Mais ce 8 juin 2022 marque une date importante dans ce projet. En effet, De Standaard sait que la mairie de Bruges est parvenue à un accord avec les derniers promoteurs réticents. Ghelamco, Novus et Bremhove ont enfin reçu l'autorisation pour développer la zone. Seul VZW Groen s'oppose encore à la construction du nouveau stade sur la Blankenbergse Steenweg, bien que le conseil municipal de Bruges espère trouver rapidement un consensus dans ce dossier également.

C'est bien le Cercle de Bruges qui va évoluer dans ce stade, tandis que le Club de Bruges évoluera juste à côté du Jan Breydel Stadion, qui sera quant à lui transformé en parking.