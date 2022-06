Officiel : Lillo Guarneri s'engage aux Pays-Bas

Le jeune gardien de 20 ans quitte l'URSL Visé pour l'Eredivisie.

Il fait partie des espoirs de la prochaine génération au poste de gardien de but. Le jeune Lillo Guarneri, 20 ans, quitte l'URSL Visé et s'engage au Fortuna Sittard, en Eredivisie. Formé au Standard de Liège, Guarneri a rejoint le centre de formation de l'AC Milan en 2018. Après un passage à Mouscron où il n'a jamais reçu sa chance, le jeune gardien est parti en direction de l'URSL Visé où il a pris part à quatre rencontres cette saison en Nationale 1.

En sélection nationale, le gardien de but de 20 ans a disputé des rencontres avec l'équipe espoirs de la Belgique et de l'Italie. Aux Pays-Bas, Lillo Guarneri a signé un contrat d'un an, avec une année supplémentaire en option.