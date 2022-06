Après l'échec au Cercle de Bruges, direction la D2 allemande pour Ganvoula ?

L'attaquant congolais appartient toujours à Bochum, mais pourrait bien ne plus y faire de vieux os.

Prêté cet hiver par Bochum au Cercle, Silvère Ganvoula n'a pas vraiment eu l'occasion de se montrer à nouveau en Pro League. L'ancien attaquant d'Anderlecht, Malines et Westerlo n'a disputé que 5 matchs de Belgique, pour un total famélique de 81 minutes.

De retour à Bochum, avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2023, Ganvoula (25 ans) pourrait rejoindre l'antichambre de l'élite allemande et le club du Karlsruher SC, 12e de la dernière saison de 2.Bundesliga. "C'est un joueur qui joue un rôle dans nos réflexions car il apporte beaucoup de choses que nous voulons", a confirmé l'entraîneur du KSC Christian Eichner dans les colonnes de Karlsruhe News. Ganvoula sera de plus confronté à la concurrence de Philipp Hoffmann, qui arrive justement à Bochum en provenance du KSC. Il pourrait donc décider de faire ses valises et de se trouver un nouveau challenge.