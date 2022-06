Avec l'arrivée de Deila, la chaise musicale des entraîneurs est terminée en D1A

Comme chaque année, l'entre-saison est une véritable période de chaise musicale pour les entraîneurs de notre pays. Qui reste, qui part, qui arrive ? On fait le point !

La saison 2021-2022 a été à nouveau marquée par les changements d'entraîneurs. Sur l'ensemble de l'exercice, quatorze d'entre eux ont été démis de leur fonction ou se sont dirigés vers un autre projet. Depuis la dernière rencontre de championnat, huit modifications ont également été effectuées en D1A, ce qui porte le total à 22. Qui reste, qui part, qui arrive ? On fait le point.

Ils sont partis en cours de saison

C'est Peter Maes qui a entamé cette salve de changements. Dès le 14 septembre, l'entraîneur de 58 ans est démis de ses fonctions au Beerschot et est remplacé par Javier Torrente. Quelques semaines plus tard, Mbaye Leye est remplacé par Luka Elsner sur le banc du Standard de Liège. L'entraîneur slovène quitte donc Courtrai et est remplacé par Karim Belhocine. En fin d'année civile, Yves Vanderhaeghe, John Van den Brom, Francky Dury et Jordi Condom sont aussi limogés.

En tout début d'année civile, Philippe Clément quitte le Club de Bruges pour l'AS Monaco et est remplacé par Alfred Schreuder. Deux semaines plus tard, Alexander Blessin quitte le KV Oostende et est remplacé par Markus Pflanz qui assure l'intérim avant l'arrivée d'Yves Vanderhaeghe. Moins de six mois après son arrivée, Javier Torrente est, à son tour, limogé du Beerschot et remplacé par Greg Vanderidt, qui assure l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Le dernier entraîneur à être démis de ses fonctions en cours de saison est Stefan Krämer à Eupen, qui cède sa place à Michael Valkanis.

Leur contrat n'a pas été renouvelé

Après une saison cataclysmique, Luka Elsner quitte le Standard de Liège par la petite porte, moins de 200 jours après son arrivée. L'annonce a été faite cet après-midi, il sera remplacé par Ronny Deila. Jean-Louis Garcia, qui est parvenu à sauver Seraing malgré un niveau de jeu discutable, connaît le même sort. C'est José Jeunechamps qui prend sa place pour la prochaine saison.

Ils ont quitté leur club durant l'entre-saison

Pour diverses raisons, huit entraîneurs n'officieront pas sur le même banc la saison prochaine. Vincent Kompany devrait rejoindre Burnley et laisse sa place à Felice Mazzù, qui est quant à lui remplacé par Karel Geraerts. Un adjoint qui devient T1, il en est également question au Club de Bruges, où Carl Hoefkens remplace Alfred Schreuder, parti vers l'Ajax Amsterdam. Dans le Limbourg, Bernd Storck quitte Genk pour Eupen. C'est Wouter Vrancken, qui laisse le Kavé aux mains de Danny Buijs, qui prend sa place. À l'Antwerp, les légendes néerlandaises prennent de plus en plus de place. Marc Overmars est arrivé avec Mark Van Bommel dans sa valise, qui prend donc la place de Brian Priske. Enfin, Mbaye Leye officiera sur le banc de Zulte-Waregem en remplacement de Timmy Simons.

Ils poursuivent l'aventure

Seuls huit entraîneurs restent en poste et entameront donc la prochaine saison sur le banc où ils ont terminé la précédente : Hein Vanhaezebrouck (La Gantoise), Edward Still (Charleroi), Bernd Hollerbach (Saint-Trond), Dominik Thalhammer (Cercle de Bruges), Marc Brys (Louvain), Yves Vanderhaeghe (Ostende), Karim Belhocine (Courtrai) et Jonas De Roeck (Westerlo).

Huit prolongations de contrat, huit départs durant l'entre-saison et deux contrats qui n'ont pas été renouvelés : la chaise musicale des entraîneurs de D1A est officiellement terminée...pour le moment.