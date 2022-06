L'UEFA invente un tournoi "pré-Ligue des Champions" !

C'est Kevin De Bruyne qui va être content.

Malgré des calendriers déjà surchargés, l'UEFA prévoit d'ajouter une nouvelle compétition à partir de 2024 ! D'après les informations du quotidien L'Equipe ce mardi, l'instance européenne prépare "un tournoi d'ouverture" mi-août avant le début de la Ligue des Champions entre 4 grands clubs européens, dont le tenant du titre en C1.

Dans un appel d'offres pour la diffusion des rencontres, l'UEFA a déjà précisé le format de ce tournoi avec deux demi-finales, un match pour la troisième place et une finale. Avec l'objectif de promouvoir le football européen et de dégager des fonds importants sur le plan financier, cette compétition devrait d'ailleurs se dérouler aux Etats-Unis. A noter que l'UEFA a toujours l'intention de maintenir la Supercoupe d'Europe malgré ce nouveau projet, mais ce match pourrait désormais concerner les vainqueurs de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence.